В Мурманске протестировали программу распознавания лиц

Используя нейронные сети, система анализирует данные с подключенных камер видеонаблюдения и распознает лица.

Пилотный запуск элемента городской системы видеоаналитики состоялся в Мурманской области в Центре управления регионом в рамках визита главы Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Максута Шадаева.

– Система распознавания лиц значима в решении вопросов общественной безопасности. Она позволит повысить эффективность работы правоохранительных органов. Например, скорость раскрываемости преступлений. С ее помощью можно контролировать безопасность, как в отдельном муниципалитете, так и на территории всего региона, – отметила первый заместитель губернатора Мурманской области Оксана Демченко.

Проект реализован компанией «Ситроникс» при поддержке правительства региона. В основе ее решения лежит платформа управления видео на базе компьютерного зрения – LUNA VMS, созданной компанией VisionLabs.

Используя нейронные сети, система анализирует данные с подключенных камер видеонаблюдения и распознает лица, сравнивая их с загруженными из баз данных. Кроме того у программы есть возможность поиска моментов, когда определенный человек попадал в поле зрения остальных камер. По словам разработчиков, система может применяться для анализа трафика людей, обеспечения безопасности предприятий и общественных мест.

Планируется, что городская система видеоаналитики будет запущена в регионе в рамках реализации проекта «Безопасный город». А по словам министра цифрового развития Мурманской области Ивана Пархоменко, технология найдет максимально широкое применение.

– У нас есть опыт успешного сотрудничества в нескольких регионах России. Мы вступили партнером в реализации проектов по направлениям Умный, Безопасный город, Интеллектуальные транспортные системы. С министерством цифрового развития Мурманской области также обсуждаем приоритетные направления цифровизации региона, – сказал президент АО «Ситроникс» Николай Пожидаев.

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