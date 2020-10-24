ДТП рядом с Североморском-3: столкнулись Lexus и Volkswagen Polo, есть пострадавшие

Машины столкнулись лоб в лоб под Североморском-3. Фото: vk.com/murmansk_dtp

В Мурманской области продолжают происходить серьезные аварии. За день - по несколько ДТП с пострадавшими. Виной всему скользкие после заморозков и оттепели дороги, снегопады и "каша".

Очередная авария произошла утром 24 октября. Изначально сообщалось, что одним из ее участников был автобус, однако в Госавтоинспекции эту информацию не подтвердили.

- По предварительной информации, в 8 часов утра на 6 километре рядом с Североморском-3, произошло столкновение двух транспортных средств: Lexus и Volkswagen Polo. В результате ДТП получили телесные повреждения водитель и пассажир автомобиляVolkswagen, которые были доставлены в медицинские учреждения. По данному факту проводится проверка, - сообщила инспектор по особым поручениям УГИБДД по Мурманской области Ирина Петровская.

В аварии машины получили серьезные повреждения и стали металлическим пленом для людей.

- Сотрудники МЧС России проводили деблокировку пострадавшего с помощью аварийно- спасательного инструмента, - уточнил начальник пресс-службы МЧС России по Мурманской области Алексей Баринов.

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