Число умерших от коронавируса в Мурманске на 24 октября 2020 года составило 272 человека

В Мурманской области растет число заболевших коронавирусом Фото: Артем КИЛЬКИН

По последним данным оперативного штаба при правительстве Мурманской области, в регионе снова выросло число летальных случаев от коронавируса. На 24 октября их уже 272, четыре новых смерти зафиксировали за последние сутки.

Всего в Мурманской области с начала пандемии 18502 заболевших COVID-19, 14989 человека выздоровели.

За последние сутки диагноз COVID-19 поставили 186 жителям Заполярья. Новые случаи подтвердили в Североморске (+32, всего 1835), Кольском районе (+9, всего 652), Оленегорске (+26, всего 439), Кандалакшском районе (+5, всего 338), Апатитах (+19, всего 477), Кировске (+5, всего 272). Мурманск сохраняет статус самого крупного ковидного очага: в городе-герое уже заболели 10216 человека. 84 новых случая были выявлены за последние сутки

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