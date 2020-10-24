В лаборатории Мурманска морского ежа проверили на тяжелые металлы

Морского ежа, выловленного в Баренцевом море, проверили на содержание тяжелых металлов. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Один из кулинарных брендов Мурманской области - морской еж. Этот деликатес с Кольского полуострова увозят во все уголки земного шара. Но чтобы было не только вкусно, но и полезно, надо, чтобы продукт был безопасен: морские обитатели часто накапливают в себе тяжелые металлы, которые попадают в воду.

В Мурманской облветлаборатории регулярно проводят химико-токсикологические и биохимические анализы морского ежа и его икры. Сейчас специалисты представили результаты последнего исследования.

Полученные пробы морского ежа и его икры исследовали атомно-абсорбционной спектрометрией, фотоколорометрией, беспламенной ААС на показатели кадмий, ртуть, свинец, мышьяк. Результаты показали, что превышений по данным показателям не выявлено.

- Отметим, что икру морского ежа относят к уникальным продуктам, которые богаты различными витаминами группы В, микро и макроэлементами, такими как кальций, магний, калий, йод, фосфор, питательными веществами и является мощнейшим иммуностимулятором; богат омегакислотами, магнием, - уточнили на ветстанции.

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