Новая техника на 14,2 миллиона рублей поступила в Мурманскую авиалесохрану

Парк лесопожарной техники и оборудования обновили малым лесопатрульным комплексом, внедорожником ЗМВ - 39083 с прицепом, тремя моторными надувными лодками с моторами, тремя пожарными модулями, двумя автобусами «УАЗ», пятью навигаторами и четырьмя портативными радиостанциями. Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

Парк машин Мурманской авиалесохраны пополнился новой техникой на 14,2 миллиона рублей. В Мурманскую область доставили транспортные средства лесопожарного и лесохозяйственного назначения.

– Среди поставленной лесохозяйственной техники и оборудования трактор с отвалом и плугом, лесной дисковый плуг, девять кусторезов, посадочные корзины с ремнями и 31 посадочная труба. А парк лесопожарной техники и оборудования обновили малым лесопатрульным комплексом, внедорожником ЗМВ - 39083 с прицепом, тремя моторными надувными лодками с моторами, тремя пожарными модулями, двумя автобусами «УАЗ», пятью навигаторами и четырьмя портативными радиостанциями, – сообщили в министерстве природных ресурсов и экологии Мурманской области.

До конца 2020 года Мурманская база авиационной охраны лесов должна получить грузовой автомобиль, комплекты выпускающего оборудования для выполнения спусков, мечи Колесова, радиостанции УКВ диапазона и терминалы спутниковой связи.

Напомним: региональный проект «Сохранение лесов» разработан в рамках национального проекта «Экология» и рассчитан до 2024 года. На его реализацию в 2019 и 2020 годах направлено 43,5 миллиона рублей.

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