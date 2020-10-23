Погода в Мурманске и области на 24 и 25 октября 2020 года: туман, снег и до -15

Температура воздуха в дневные часы составит от +1 до -4°. Фото: Антон ЗАБИРОВ

На этой неделе зима окончательно вступила в свои права в Мурманской области: уже очень снежно и даже немного морозно. Хотя в начале недели северяне на себе почувствовали отголоски осени - оттепель. Что же ждет нас на выходных?

- 24-25 октября наш регион будет находиться под влиянием циклона с центром в районе Кольского полуострова: местами пройдет снег, мокрый снег, температура воздуха в дневные часы составит от +1 до -4°. Ночью 26 октября ожидается местами слабый снег, туман, температура воздуха -2-7° при прояснениях -10-15°. Днем 26 октября очередной атлантический циклон сместится вдоль побережья Норвегии. С приближением циклона по Мурманской области усилится ветер, пройдут осадки, температура воздуха повысится до 0+3°, - рассказали в гидрометцентре Мурманской области.

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