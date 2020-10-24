Средний размер доплаты к пенсиям жителей Мурманской области составит 5600 рублей

Некоторые пенсионеры Мурманской области будут получать доплату к пенсии. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В этом году Мурманская областная Дума приняла закон о повышении с 2021 года прожиточного минимума для пенсионеров до 15066 рублей. Сделали это для того, чтобы повысить пенсии тем, кто получает мало.

- Это превышает показатель 2020 года почти на 1500 рублей. Средства для доплаты в бюджетах предусмотрены. Большая часть выделяется из федеральной казны, а из областного бюджета дополнительно будет направлено порядка 372 миллиона рублей. По прогнозам, доплату к пенсии в 2021 году получат почти 19 тысяч человек, а ее средний размер составит 5600 рублей, - сообщила председатель комитета областной Думы по социальной политике и охране здоровья Надежда Максимова.

Повышенную пенсию жители Мурманской области будут получат с января нового года.

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