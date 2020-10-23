Число умерших от коронавируса в Мурманске на 23 октября 2020 года составило 264 человек

По данным оперативного штаба при правительстве региона за 23 октября, в регионе от новой инфекции скончались 268 человек. Фото: Иван МАКЕЕВ

Хоть бы один день! Еще один день, чтобы никто в Мурманской области не умер от коронавируса. Но, увы, пока статистика не радует.

По данным оперативного штаба при правительстве региона за 23 октября, в регионе от новой инфекции скончались 268 человек, четыре новых летальных случая зафиксировали за последние сутки. 4 и 5, 7 и 8, 11 и 12 октября стали днями, когда смертей не было.

Всего в Мурманской области уже 18136 заразившихся с начала пандемии и 14897 выздоровевших. За последние сутки диагноз COVID-19 поставили 180 жителям Заполярья. Новые случаи подтвердили в Североморске (+28, всего 1803), Мончегорске (+27, всего 781), Кольском районе (+9, всего 643), Ковдорском районе (+5, всего 242), Оленегорске (+6, всего 413), Ловозерском районе (+1, всего 90), Кандалакшском районе (+6, всего 333), Апатитах (+7, всего 458), Кировске (+4, всего 267).

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Коронавирус в Мурманской области. Последние новости на 23 октября 2020 года: Мурманская область на первом месте в СЗФО по вылечившимся от COVID-19. Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Мурманской области на 23 октября 2020 года (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (991) 670-27-30, 8 (902) 035-12-31

Почта red@kpmk.ru