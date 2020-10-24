В Мурманске пройдет сбор вторсырья

У жителей Мурманская и области примут пластик, который можно переработать. Фото: Михаил ФРОЛОВ

На время пандемии у северян временно перестали принимать макулатуру и вещи на переработку, но сейчас ограничения сняты. Сбор вторсырья пройдет в воскресенье, 25 октября, в Мурманске с 15.00 до 18.00.

У мурманчан примут пластиковые бутылки с маркировкой № 1 за исключением тары от масла; бутылки с маркировкой 2 и 4 от моющих средств и шампуней. Кроме того - пакеты-майки, плотные пакеты, фасовочные; дозаторы от жидкого мыла и гелей, изделия из полипропилена и фольги.

Волонтер также будут собирать крышечки от бутылок. Вырученные от их переработки средства будут направлены на благотворительность.

Желающим принять участие в акции напоминают, что вторсырье должно быть чистым, смятым и расфасовано по виду и маркировке. Вход в помещение будет только в масках или респираторах с соблюдением дистанции.

Адрес сбора вторсырья: улица Софьи Перовской, 25/26, вход со двора, крайний левый подъезд, 5 этаж.

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