137 газет времен Великой Отечественной войны выставили для широкого доступа в электронной библиотеке «Кольский Север»

В газетах публиковали указы, сводки с фронтов, материалы о боевых действиях Красной Армии, рассказывали о событиях в тылу. Фото: kolanord.ru

В электронной библиотеке «Кольский север» опубликованы уникальные номера газет времен Великой Отечественной войны. В широкий доступ выложены 137 экземпляров издания «В бой за Родину», которое печатали на Северном флоте. В дни празднования 76-й годовщины Петсамо-Киркенесской операции посетители виртуальной библиотеки смогут увидеть газеты, которые выходили в июле 1941 года и январе-декабре 1942 года.

- Выставленные для широкого доступа экземпляры рассказывают о заполярных бойцах, принимавших участие в сражениях. Читатели так же могут пролистать и другие газеты, выходившие в годы Великой Отечественной войны на территории Мурманской области»: «Полярная правда», «Комсомолец Заполярья», «Кандалакшский коммунист», «Териберский колхозник», «Заполярный труд», «Моряк Заполярья», фронтовые газеты Карельского фронта и Северного флота, - сообщили в министерстве культуры Мурманской области.

Для краеведов и людей, увлеченных историей, военная периодика представляет собой кладезь важной информации. В газетах публиковали указы, сводки с фронтов, материалы о боевых действиях Красной Армии, рассказывали о событиях в тылу.

Напомним: электронная библиотека «Кольский Север» - электронный ресурс Мурманской государственной областной универсальной научной библиотеки. На нем публикуют документы по истории Кольского Севера, вопросам общественной, социально-экономической, научной и культурной жизни края.

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