Житель Снежногорска избил приятеля за пьяный дебош у его бывшей жены

В отношении жителя Снежногорска возбудили уголовное дело. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Житель Снежногорска получил реальный срок за то, что избил приятеля, который устроил пьяный дебош у бывшей жены.

Обвиняемый и его жертва дружили много лет и часто выпивали вместе. В какой-то момент подсудимый узнал от знакомых, что его «друг» частенько наведывается к его бывшей супруге.

– Поскольку потерпевший вел нечистоплотный образ жизни, подсудимый предупредил его, чтобы тот к ней не ходил, так как в квартире помимо бывшей жены живут еще и трое детей. Однако потерпевший не внял его предупреждению, – сообщили в Полярном районном суде Мурманской области.

15 октября 2019 подсудимому позвонила подруга и рассказала, что вместе с ней в гостях у его бывшей жены находится его приятель. Женщина попросила прийти, к этому моменту гость напился и стал буянить, раскидывал посуду и разливал водку по кухне.

Разозлившийся мужчина отправился домой, где жили его дети и бывшая жена. В этот момент он так же находился в состоянии алкогольного опьянения. Мужчины встретились на лестничной площадке. Обвиняемый стал бить приятеля по голове, ногам и телу. Избиение продолжилось, и когда последний оказался на улице. В результате у потерпевшего диагностировали закрытый перелом ребер.

В отношении жителя Снежногорска возбудили уголовное дело. Суд, учтя не снятую и не погашенную на тот момент судимость, приговорил мужчину к лишению свободы на срок 2 года 2 месяца. Обвиняемый не признал свою вину и обжаловал приговор.

Полярный районный суд, рассмотрев дело еще раз, оставил решение мирового суда в силе. Назначенное наказание осужденному предстоит отбывать в колонии общего режима.

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