Ситуация с коронавирусом в Мурманской области: школьные каникулы начнутся в разное время

Образовательные учреждения региона вернутся к образовательному процессу одновременно 9 ноября. Фото: Олег УКЛАДОВ

О том, что школьники Мурманской области могут досрочно уйти на каникулы этой осенью, ходило много слухов. Это не исключал губернатор Андрей Чибис, который сообщил, что на такую меру могут пойти в случае, если эпидемиологическая обстановка ухудшится.

Как уточнили в оперативном штабе по коронавирусу при правительстве региона, школьные каникулы начнутся в разное время, в зависимости от учебных графиков образовательных организаций, но завершатся одновременно. Соответствующее постановление подписал губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

- 8 ноября – дата окончания осенних каникул в этом году. Она единая для всех школ. Образовательные учреждения региона вернутся к образовательному процессу одновременно 9 ноября. К сожалению, из-за сложной санитарно-эпидемиологической обстановки, мы не имеем возможности открыть оздоровительные лагеря при школах, – сообщила и.о. министра образования и науки Мурманской области Ольга Дзюба.

Напомним: некоторые студенты МАГУ и МГТУ уже перешли на дистанционное обучение.

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