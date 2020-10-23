ДТП на трассе "Кола" в Мурманской области: один из погибших ехал в Мурманске лечиться от онкологии

Водитель и пассажир Kia Rio погибли на месте. Фото: vk.com/murmansk_dtp

21 октября на трассе «Кола» в Мурманской области произошла смертельная авария. Около 10.35 утра на 1348 километре 50 метров столкнулись грузовик Mitsubishi Fuso Canter и Kia Rio. Водитель и пассажир легковушки погибли на месте.

- Пассажиром был Долматов Константин Николаевич - бывший педагог нашего училища в Оленегорске. Очень хороший человек. Искреннее соболезнования его жене и трем сыновьям!!! Ему и водителю было 66 лет, Константин Николаевич ехал в Мурманск в больницу, он боролся с онкологией, - рассказала в группе "Мурманск ДТП ЧП" Светлана Клочкова.

По словам очевидцев, водитель грузовой машины не успел обогнать идущий впереди манипулятор и допустил столкновение с Kia Rio, который ехал навстречу.

- По факту ДТП возбуждено уголовное дело по статье 264 УК РФ "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств". В рамках расследования уголовного дела будет назначен комплекс экспертиз и установлены все обстоятельства ДТП, - сообщил врио начальника пресс-службы УМВД России по Мурманской области Никита Половнев.

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