В Мурманске и Коле отремонтируют девять улиц, носящих имена Героев Великой Отечественной войны

Девять улиц в Коле и Мурманске, носящих имена героев Великой Отечественной войны, защищавших Заполярье, отремонтируют. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Девять улиц в Коле и Мурманске, носящих имена героев Великой Отечественной войны, защищавших Заполярье, отремонтируют. Работы проводятся в рамках проекта «Улица Победы».

– На сегодняшний день укладка асфальта выполняется на улице Генералова, на остальных объектах работы практически завершены, – рассказал министр транспорта и дорожного хозяйства региона Артем Гришин. – Я считаю, что проект очень значим: каждый должен помнить имена предков-героев, которые защитили страну от врага. А объекты, названные в честь них, должны быть приведены в порядок, безусловно.

Так, в Коле на улицах Андрусенко и Кривошеева уложено новое дорожное покрытие. До этого дорожники укрепили обочины, выровняли основание песком и щебнем, после уложили верхний слой дороги из асфальтобетона. Общая протяженность отремонтированных участков составила 1,375 километра. Во время работ на улице Андрусенко также отремонтировали тротуары, нанесли разметку и установили бордюрный камень.

В Мурманске работы проводят на семи улицах: Сафонова, Николаева, Халатина, Генералова, Щербакова, проезда Бабикова и улицы Героев Рыбачьего. Протяженность участков, где проводят работы составляет 5,648 километра. На всех объектах выполнено фрезерование изношенного покрытия, также дорожники устроили два новых слоя из асфальтобетона. А на участках улиц Генерала Щербакова и Героев Рыбачьего, проезда Михаила Бабикова специалисты уложили слой из щебеночно-мастичного асфальтобетона.

В рамках проекта также ремонтируют тротуары и съезды, производят замену люков и бордюров, наносят разметку. Проект «Улица Победы» приурочен к 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Работы ведутся в раках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», который реализуется в 83 субъектах России.

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