Ситуация с коронавирусом в Мурманской области: Кировский психоневрологический интернат перешел на закрытый режим работы

Сотрудники интерната будут сменяться раз в две недели. Фото: Андрей АБРАМОВ

В Мурманской области ужесточают ограничения из-за коронавируса, как того требует ухудшающаяся эпидобстановка в регионе. Например, северян старше 65 лет снова отправили на самоизоляцию. Также соцработники теперь будут регулярно проходить тест на коронавирус.

Мера далеко не лишняя. В начале сентября вспышка новой инфекции случилась в Кировском психоневрологическом интернате, зараженных было более полусотни, в их числе как сотрудники так и пациенты. Учреждение закрыли на карантин.

А теперь губернатор Андрей Чибис подписал постановление, по которому Кировский психоневрологический интернат переходит на закрытый круглосуточный режим с обеспечением смены сотрудников, оказывающих социологические услуги, раз в две недели. Допускать работников к сменам будут только со справкой на руках об отрицательном тесте на коронавирус.

За особые условия труда сотрудник интерната будут получать материальную помощь почти в 28 тысяч рублей на человека.

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