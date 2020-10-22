Житель Кандалакши заплатит штраф за нарушение режима самоизоляции

В отношении жителя Кандалакши возбудили дело об административном правонарушении. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Нарушение режима самоизоляции после контакта с заболевшим коронавирусом обернулось для жителя Кандалакши штрафом.

Мужчина общался с заболевшим COVID-19. Как только это было установлено, его обязали отправиться домой на самоизоляцию. Однако он пренебрег требованиями и был обнаружен прогуливающимся в общественном месте без средств индивидуальной зашиты.

В отношении жителя Кандалакши возбудили дело об административном правонарушении. По решению суда, мужчине предстояло заплатить штраф в 3 тысячи рублей. Судебные приставы, которым поступил исполнительский лист, предупреждали мужчину о том, что ему грозит в случае неуплаты штрафа. Но он проигнорировал сообщения и не предпринимал мер по погашению долга.

– За уклонение от исполнения административного наказания приставы составили соответствующий протокол. По решению мирового судьи, должнику назначено наказание в виде административного штрафа уже в двойном размере, – сообщили в управлении ФССП по Мурманской области.

После того, как приставам поступила информация, что должник по исполнительному производству, будучи условно осужденным, находится в розыске за уклонение от административного надзора, его передали полицейским.

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