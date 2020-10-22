Реконструкцию каньонов в Мурманском областном онкологическом диспансере завершат в срок

Реконструкция ведется в рамках государственной программы «Развитие здравоохранения». Фото: gov-murman.ru

Ход реконструкции каньонов в Мурманском областном онкологическом диспансере проверил вице-губернатор - министр строительства Мурманской области Владислав Сандурский. Она ведется в рамках государственной программы «Развитие здравоохранения».

Все подготовительные работы завершены. В том числе расширены дверные проемы. Сейчас подрядчик продолжает устанавливать дополнительную радиационную защиту, монтировать систему отопления, кроме того, ведутся работы по укладке бордюрного камня и отмостки.

- Работы - в активной фазе. В помещениях для размещения аппарата лучевой терапии уже готово основание для установки закладных деталей оборудования. По словам подрядчика, все работы будут завершены в срок - до конца года, - отметил по итогам визита на объект Владислав Сандурский.

Напомним: ранее в октябре в рамках нацпроекта «Здравоохранение» на базе Мурманской областной больницы имени П. А. Баяндина открылся Центр амбулаторной онкологической помощи. Здесь проводят обследования, по результатам которых жители области могут узнать, есть у них злокачественные образования или нет.

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