В затонувшем в Баренцевом море судне "Юбиленый" нашли тело еще одного погибшего

Водолазы начали обследовать судно, лежащее на глубине 18 метров, и нашли тело одного из пропавших пассажиров. Фото: Антон ЗАБИРОВ

22 октября стало известно, что в Вайда-губе (акватория Баренцева моря у полуострова Рыбачий) нашли затонувшее 17 октября маломерное судно "Юбилейный". Вечером субботы оно налетело на гранитный берег, перевернулось и затонуло.

Водолазы начали обследовать судно, лежащее на глубине 18 метров, и нашли тело одного из пропавших пассажиров.

- Водолазами поднято тело с утонувшего судна, работы по обследованию судна продолжаются, - сообщил начальник пресс-службы МЧС России по Мурманской области Алексей Баринов.

Всего на борту "Юбилейного" было 10 человек, семь спаслись, тело первого пропавшего нашли в понедельник, 19 октября, на берегу. Продолжаются поиски последнего пропавшего.

По факту происшествия с маломерным судном возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 263 УК РФ (Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации транспорта).

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