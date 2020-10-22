В Мурманске житель Узбекистана мстил за сестру и поджег машину любовницы ее мужа

Мужчина поджег машину, чтобы отомстить мужу сестры, который стал жить с другой женщиной. Фото: Александр КОЦ

Часто самые драматичные истории случаются не между случайными знакомыми, а между близкими родственниками. Вот и 33-летний житель Узбекистана подтвердил это.

Его сестра, которая живет в Республике, позвонила брату и пожаловалась, что отношения с мужем ухудшились. В это же время знакомые мужчины доложили ему, что заметили зятя в компании другой женщины, а потом и сам в январе этого года увидел Chevrolet Lacetti, где родственник находился с незнакомкой.

- Чтобы прояснить ситуацию, М. встретился с родственником. На встрече мужчина признался, что проживает с другой женщиной. М. был оскорблен, обиделся за сестру и решил отомстить. Ночью 3 апреля мужчина купил на АЗС пятилитровую канистру бензина, в одном из дворов в Ленинском округе разыскал автомобиль, принадлежащий потерпевшей. Подсудимый полагал, что это машина его родственника. Мирзаев разбил переднее пассажирское стекло, облил бензином салон и поджег при помощи зажигалки, - сообщили в пресс-службе Ленинского суда.

Ущерб составил почти 200 тысяч рублей, против мужчины возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленное повреждение чужого имущества, с причинением значительного ущерба, путем поджога). Суд признал М.. виновным и назначил ему наказание в виде 5 месяцев лишения свободы.

Правда, ранее мужчина уже был судим: в 2018 году за угрозу убийством он получил 120 часов обязательных работ, поэтому поджигатель получил 5 месяцев 10 дней лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении.

- В срок отбывания наказания зачтено время задержания и содержания под стражей в

период с 3 апреля по 24 июля из расчета один день за два дня лишения свободы. На основании п. 2 ч. 6 ст. 302 УПК РФ М. от отбывания назначенного приговором наказания освобожден, - уточнили в суде.

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