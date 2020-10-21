Рыболовные участки в Арктике будут предоставлять по электронным аукционам

- Понимаю, что лучше дать, удочку, а не рыбу, но рыболовные участки - это очень важно, - сказал Михаил Мишустин. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Мурманске состоялась встреча с Арктическими инвесторами под председательством председателя правительства РФ Михаил Мишустин.

На ней генеральный директор ООО «РЗ «Терский берег» Сергей Вильшанский обратился к премьер-министру с предложением.

- Я слышал, что на Дальнем Востоке свободные рыболовные участки предоставляются через электронные аукционы. Можно ли эту практику распространить и у нас? - спросил Сергей Вильшанский.

Предложение нашло поддержку.

- Да, такая практика существует, уже было предоставлено 72 участка общей площадью 15 тысяч гектаров. Мы подготовим соответствующее постановление правительства, чтобы и в Арктике можно было подавать электронные заявки, - пообещал Михаил Мишустин. - Понимаю, что лучше дать, удочку, а не рыбу, но рыболовные участки - это очень важно.

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