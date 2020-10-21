Жители дома в Мурманске задыхаются от трупного запаха

Жители дома надеются, что когда о их беде узнают через соцсети и СМИ, проблема сдвинется с мертвой точки. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Смерть в одиночестве - страшная участь. Иногда тех, кто ушел тихо, без слез родных и друзей, находят лишь благодаря соседями, которые жалуются на невыносимый запах.

Так случилось и в доме №17 на улице Героев рыбачьего в Мурманске.

- 17 октября в одной из квартир был обнаружен труп мужчины (после звонков жителей соседних квартир), который пролежал там не один день, т.е. черви, мухи, трупная жидкость и зловоние, это то что его сопровождало. Труп вывезли в тот же день и на этом все, - пожаловать в группе «Мурманск ДТП ЧП» Лилия Тимош.

С ее слов, жильцы зловонного дома обращались и в управляющую компанию, и в полицию, но толку нет: победить залах не могут.

- 18 октября жители соседних квартир стали звонить в 051, оставили заявку для управляющей компании, звонили в отдел полиции 3, там обещали, что участковый свяжется, звонили 102, заявка передана в отдел полиции 3. Квартира опечатана, в нее не попасть, зловоние нарастает, проветрить свои квартиры не представляется возможным, т.к. трупный запах сразу же усиливается,вонь от 20 квартиры просто невыносимая! Сегодня повторно звонили в отдел полиции 3, минут 10 дозванивались, трубку ни кто не брал. Позвонили в 102 , заявка передана в отдел полиции 3, замкнутый круг, никому ничего не надо, а дети и взрослые травятся этой гадостью!!! - возмущена северянка.

Она надеется, что когда о ее беде узнают через соцсети и СМИ, проблема сдвинется с мертвой точки.

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