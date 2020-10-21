В Мурманской области оштрафовали фармацевта и продавцов за нарушение масочного режима

В регионе идут проверки, соблюдают ли северяне требования, и был выявлен ряд нарушений, возбуждены дела об административных правонарушениях. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Фармацевта и продавцов двух магазинов Полярный суд привлек к административной ответственности.

В апреле 2020 года правительство Мурманской области издало постановление, по которому в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) был введен режим повышенной готовности, а граждане при посещении объектов розничной торговли, в том числе торговых и торгово-развлекательных центров, аптек должны использовать средства индивидуальной защиты: маски и респираторы. Требование использовать их распространялось и на сотрудников учреждений.

В регионе идут проверки, соблюдают ли северяне требования, и был выявлен ряд нарушений, возбуждены дела об административных правонарушениях. На минувшей неделе материалы рассмотрел Полярный районный суд Мурманской области.

- В августе и сентябре 2020 года сотрудница аптеки «Калинов мост» находилась на своем рабочем месте без средств индивидуальной защиты - маски или респиратора. Данный факт был зафиксирован сотрудниками местной полиции при проверке сообщения министерства природных ресурсов и экологии Мурманской области о несоблюдении работниками данной аптеки масочного режима. Аналогичное нарушение было зарегистрировано у двух продавцов магазинов «НикаПлюс» и «Березка», когда они находились в торговом зале магазина за прилавками и обслуживали посетителей, – сообщили в пресс-службе Полярного суда.

За нарушение санитарно-эпидемической безопасности суд назначил правонарушителям административные штрафы по одной тысяче рублей каждому. Решения суда не вступили в законную силу и могут быть обжалованы.