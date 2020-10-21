В «Пасвике» обнаружили кутору из «Красной книги»

Кутора относится к ядовитым млекопитающим: в ее слюне содержится парализующее вещество. Фото: Заповедник «Пасвик»

Во время учета мелких млекопитающих в заповеднике «Пасвик» обнаружили животное из Красной книги Мурманской области - кутору обыкновенную из отряда землероек. До этого сотрудники лишь предполагали, что животное может жить на этой территории. Ведь в 1975 году кутору зарегистрировали в долине реки Паз, которая граничит с заповедником.

– В 2014 году этот вид занесен в Красную книгу Мурманской области. Ему присвоен статус 3, то есть «редкий, находящийся в состоянии, близком к угрожаемому». До настоящего времени на территории Кольского полуострова животное было представлено в Лапландском заповеднике, где его численность находится на низком уровне, – рассказывает старший научный сотрудник заповедника «Пасвик» София Крюкова.

Кутора относится к отряду насекомоядных, семейству землероек и является наиболее крупной из семейства. Местообитание и образ жизни зверька связан с водной и прибрежной зоной. Обитает он по берегам небольших пресных водоемов, а гнезда обустраивает в брошенных норах грызунов под корнями деревьев или в валежнике.

– Кутора отлично плавает и ныряет. Именно за эти качества она и получила свое название. Лапы и пальцы у нее окаймлены оторочкой из довольно длинных и жестких волос, ушные раковины в воде замыкаются. Мех настолько густ, что не пропускает воду, и кутора, выходя из воды, всегда остается сухой. По суше она бегает столь же проворно, как и другие землеройки, а в воде у нее расправляются плавательные оторочки, которые в состоянии покоя плотно прилегают к пальцам и краям кисти, и она пользуется конечностями, как веслами, а хвост служит ей рулем, – поясняет Софья Крюкова.

Кутора относится к ядовитым млекопитающим: в ее слюне содержится парализующее вещество. После укуса беспозвоночные сохраняют неподвижность в течение 3–5 дней. Живут куторы по одиночке и активны круглый год.

Как некоторые виды грызунов могут служить для биологов индикаторами загрязненности лесов и полей, так и кутора служит лакмусовой бумажкой экологии водоемов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Кандалакшском заповеднике поселилась очень редкая для региона птица. Лесного кулика в Заполярье можно заметить лишь пару раз в году (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (991) 670-27-30, 8 (902) 035-12-31

Почта red@kpmk.ru