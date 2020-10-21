Житель Апатитов отбил свой автомобиль у угонщика

Задержанный оказался ранее судимым 41-летним жителем Апатитов. Фото: Андрей КАРА

Жителю Апатитов удалось отбить свой автомобиль у угонщика. Инцидент произошел на днях в автогордке на улице Строителей. Мужчина находился в подвале гаража, когда услышал, как кто-то завел его «ВАЗ-2105». Поднявшись наверх, апатитчанин увидел, как «Жигули» пятой модели уезжают. Автовладелец бросился за ними. Он догнал машину, открыл водительскую дверь и вытащил угонщика из-за руля. Между мужчинами завязалась потасовка. Злоумышленник оказался проворнее, вырвался и убежал. Владелец «Жигулей» обратился к правоохранителям.

Всю произошедшую историю он изложил прибывшему на место наряду вневедомственной охраны Росгвардии.

– Совместно с пострадавшим сотрудники вневедомственной охраны обследовали прилегающую к гаражам территорию и обнаружили правонарушителя. Мужчина оказал сопротивление, но был задержан и доставлен в отдел полиции, – сообщили в Управлении Росгвардии по Мурманской области.

Задержанный оказался ранее судимым 41-летним жителем Апатитов. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье о угоне, также он может пойти под суд за сопротивление правоохранительным органам. Ведется следствие.

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