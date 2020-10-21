Число умерших от коронавируса в Мурманске на 21 октября 2020 года составило 261 человек

Всего в Мурманской области 17793 заболевших, 170 новых случаев за сутки. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Почти каждый день поступают сообщения, что в Мурманской области кто-то умирает от коронавируса.

По последним данным оперативного штаба при правительстве региона, в Заполярье с марта от COViD-19 умер 261 человек, четыре новых СС случая зарегистрировали за последние сутки.

Всего в Мурманской области 17793 заболевших, 170 новых случаев за сутки.

Напомним: 19 октября министр здравоохранения Мурманской области Дмитрий Панычев сообщил, что к ИВЛ подключены 17 человек. В регионе сохраняется высокий процент выздоровевших - 84%, что выше показателя по России.

Лидер по числу заболевших - Мурманск ( 9927 человек).

Стоит отметить, Дмитрий Панычев и бывший заместитель губернатора Анатолий Векшин победили коронавирус, а вот и.о. министра культуры Наталья Иванова находится в тяжелом состоянии.

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