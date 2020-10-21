Из леса в Кольском районе эвакуировали труп женщины

При каких обстоятельствах погибла северянка, пока не сообщается. Фото: Олег ФИЛОНОК

16 октября по линии службы спасения поступило сообщение, что двум жителями Мурманской области нужна помощь: мужчина и женщина ушли к озеру Тюва в Кольском районе. На место выехали сотрудники МЧС.

К сожалению, стало известно, что живым из леса эвакуировали только мужчину.

- По факту обнаружения тела женщины в лесном массиве возле озера Тюва в Кольском районе Мурманской области следствием Следственного комитета РФ по Мурманской области проводится процессуальная проверка. Установлена личность погибшей. Местная жительница, 1990 года рождения. В ходе проверочных мероприятий будут установлены обстоятельства произошедшего и принято процессуальное решение, - рассказала «КП»-Мурманск» старший помощник следователя Следственного управления Следственного комитета России по Мурманской области Наталия Тростина.

При каких обстоятельствах погибла северянка, пока не сообщается.

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