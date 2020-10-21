В Кандалакше на мальчика набросилась стая бездомных собак

Со слов северянки, дворняги и раньше бросались на детей. Фото: Николай АЛЕКСАНДРОВ

Нет ни одного населенного пункта в Мурманской области, где не было бы дворняг. Но если где-то они весьма мирные, то в других городах и поселках - готовы пустить зубы в ход.

Так, жительница Кандалакши пожаловать, что стая бездомных собак напала на ее сына.

- Огромная и убедительная просьба решить вопрос с бездомными собаками в районе детской площадки на улице Защитников Заполярья дом 3! 19 октября в 12.15 мой семилетний сын возвращался из школы через детскую площадку, где на него набросилась стая. Спасибо огромное продавцу из магазина «Мойдодыр», которая услышала крики о помощи, выбежала с лопатой и разогнала собак. Заявление в полицию мы написали! Данная детская площадка уже давно не безопасна для детей. На ней зачастую находится очень много бездомных собак, а на днях добавились новые собаки, которые просто оккупировали наш район! - написала в группе главы Кандалакшского района Оксана Одинцова.

Со слов северянки, дворняги и раньше бросались на детей. Женщина просит отловить животных, вакцинировать, кастрировать и увезти подальше от города.

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