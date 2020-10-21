В Мурманской области сегодня работает Михаил Мишустин

Михаил Мишустин прибыл в Мурманскую область.
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
В Мурманской области сегодня принимают важных гостей из Москвы. В столицу Заполярья, как и обещалось ранее, прилетел председатель правительства Российской Федерации Михаил Мишустин.
Один из пунктов его программы - торжественная церемония передачи “Атомфлоту” головного ледокола проекта 22220 “Арктика”. В ней также будет принимать участие руководство “Росатома”.
Но на этом список высокопоставленных гостей не заканчивается.
- Несмотря на пандемию, председатель правительства продолжает серию поездок по стратегически значимым регионам, теперь в фокусе - Арктика. Первая на очереди - Мурманская область, как столица Арктики. В нашем регионе премьера интересует, в первую очередь, именно Арктическая повестка. Вместе с премьером планируется прибытие двух зампредов и семерых министров. Такого регион еще не видел, - сообщает Telegram-канал “Мурманск инсайд”
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