В Мурманской области сегодня работает Михаил Мишустин

Михаил Мишустин прибыл в Мурманскую область. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Мурманской области сегодня принимают важных гостей из Москвы. В столицу Заполярья, как и обещалось ранее, прилетел председатель правительства Российской Федерации Михаил Мишустин.

Один из пунктов его программы - торжественная церемония передачи “Атомфлоту” головного ледокола проекта 22220 “Арктика”. В ней также будет принимать участие руководство “Росатома”.

Но на этом список высокопоставленных гостей не заканчивается.

- Несмотря на пандемию, председатель правительства продолжает серию поездок по стратегически значимым регионам, теперь в фокусе - Арктика. Первая на очереди - Мурманская область, как столица Арктики. В нашем регионе премьера интересует, в первую очередь, именно Арктическая повестка. Вместе с премьером планируется прибытие двух зампредов и семерых министров. Такого регион еще не видел, - сообщает Telegram-канал “Мурманск инсайд”

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Вице-губернатором по внутренней политике Мурманской области стал Владимир Евменьков. После отставки Веры Леоновой Андрей Чибис назначил вице-губернатором главу администрации Североморск (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (991) 670-27-30, 8 (902) 035-12-31

Почта red@kpmk.ru