В Мурманске на ходу загорелся троллейбус

Троллейбус загорелся на ходу. Фото: vk.com/murmanskgroup

Вечером 20 октября ЧП произошло в Мурманске: здесь на ходу задымился троллейбус №6. Случилось это, когда общественный транспорт подъезжал к остановке "Улица Кооперативная".

На место срочно прибыли пожарные, троллейбус был обесточен. К счастью, все пассажиры, водитель и кондуктор вовремя покинули салон и не пострадали. Как уточнили в МЧС России по Мурманской области, жертв нет. Сейчас предстоит выяснить, из-за чего рогатый сломался прямо во время движения. Предварительная версия - короткое замыкание.

ЧП разного рода в общественном транспорте не редкость. Например, мужчину из автобуса "Кандалакша - Полярные Зори" несправедливо обвинили в педофилии. В Мурманске у маршрутки отвалился задний мост, а две девушки угодили под автобус,. Под Териберкой общественный транспорт угодил в песчаный плен, спасать его пришлось бульдозером.

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