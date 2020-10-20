Мурманск простится с музыкантом Дмитрием Гилевым

На 66-м году ушел из жизни музыкант Дмитрий Гилев. Фото: Мурманская областная филармония

2020 год богат на утраты. Недавно стало известно о смерти бывшего депутата Мурманской областной Думы Натальи Лещинской. Культурная жизнь Мурманской области несет серьезные потери, например, от коронавируса скончался художник Никита Духно.

20 октября стало известно, что на 66-м году ушел из жизни музыкант Дмитрий Гилев. О кончине заслуженного артиста РФ, первой скрипки и концертмейстера Мурманского филармонического оркестра, организатора и музыкального руководителя «Мурманск-классик-трио» и «Мурманск-классик-квинтета», сообщили в филармонии.

– Дмитрий Владимирович стоял у истоков создания филармонического оркестра. Его знали как талантливого музыканта, профессионала, оркестрового лидера и педагога, обладавший энциклопедическими музыкальными знаниями. За свою жизнь он воспитал не одно поколение учеников, – говорится на официальной странице мурманской филармонии в социальных сетях.

Прощание с музыкантом состоится 23 октября.

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