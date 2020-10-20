Пострадавший на Дне ВМФ в Североморске военнослужащий вернулся домой

Дмитрий Чемалин после лечения улетел к родным в Сыктывкар.

Для морпеха Дмитрия Чемалина празднование Дня ВМФ в Североморске в июле этого года закончилось печально: в голову молодому человеку попал какой-то предмет, вероятно, осколок от салюта. В тяжелом состоянии военнослужащего госпитализировали в Североморский госпиталь.

Врачи провели сложную операцию, но спасли Дмитрию жизнь. До недавнего времени он проходил лечение, а на днях выписался и улетел домой к семье в Сыктывкар. Там папу ждала маленькая дочка.

- Вот и прошли 84 дня с печальной истории, связанной с нашим товарищем Димкой Чемалиным! Наконец он прилетел домой, где встретили его близкие и друзья! С приездом, братишка! Мы очень тебя ждали! Спасибо огромное всем, кто был рядом в это тяжелое для всех нас время! Димон, ты всем доказал, что достоин жить! - сообщил о радостном событии друг пострадавшего Алексей Голубецкий.

Расследование происшествия на Дне ВМФ продолжается.

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