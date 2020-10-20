В Кировске на детской площадке неизвестные приклеили бритвенные лезвия к перекладинам

Лезвия обнаружили на детской площадке в Кировске. Фото: t.me/khibinogorsk
В Интернете ходит много баек и сообщений, которые не соответствуют действительности. Например, жителей Мурманской области в свое время пугали бандами педофилов, жвачкой с наркотиками.
Периодически в пабликах пишут про сосиски с гвоздями, которыми пытаются отравить бездомных собак, еще один любимый фейк - шприцы и лезвия на скамейках и детских площадках. Впрочем, такое и правда может случиться.
В одном из пабликов в Telegram появилась информация, что так "заминировали" детскую площадку в Кировске.
- Кировчане и апатитчане, проявляйте осторожность! Общероссийский тренд добрался и до нас. На детских и спортивных площадках в незаметных местах появились вот такие сюрпризы. Это не смертельно, но приятного мало. Осматривайте конструкции перед тем как хвататься! - пишет канал.
Как сообщил врио начальника пресс-службы УМВД России по Мурманской области Никита Половнев, по данному факту проводится проверка.
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