В порту Мурманск грузчики пытались украсть треску и окуня

Грузчики пытались украсть рыбу на 12 тысяч рублей. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В военные году сотрудники портов в Мурманске даже в самое голодное время не могли себе позволить украсть даже рыбку. А в наши дни мы видим иную картину.

В порту Мурманска сотрудники транспортной полиции остановили машину, в багажнике которой нашли 31 рыбку - треску и окуня. Оказалось, что трое сотрудников одной из компаний на территории предприятия пытались незаконно вывезти продукцию, которую перегружали. Ущерб, причиненный собственнику, составил с12 тысяч рублей. - Один из мужчин ранее трижды судим за грабеж, неправомерное завладение автомобилем и нарушение правил дорожного движения. В настоящее время следствием Мурманского линейного отдела МВД России на транспорте в отношении злоумышленников возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п.«а» ч.2 ст.158 УК РФ: «Кража», - сообщили в полиции областного центра. Грузчикам грозит до пяти лет лишения свободы, сейчас для них избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке. Похищенная рыбопродукция изъята и сдана на ответственное хранение.

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