В Мурманске попытались установить мировой рекорд по буксировке барка "Седов"

Увы, в Мурманске не смогли установить мировой рекорд по буксировке барка "Седов". Фото: Антон ЗАБИРОВ

19 октября в порт Мурманск зашел барк "Седов". В тот же день мог состояться мировой рекорд: главные силачи России хотели сдвинуть парусник, ошвартовавшийся у пирса дальних линий, хотя бы на метр.

- Мы сделали тренировочную попытку сдвинуть барк «Седов», но, к сожалению, мы никак не могли его установить, нам помещала большая парусность этого судна, прилив, подводные течения. С нами связался капитан, и мы вместе приняли решение перенести попытку, чтобы избежать травм. У атлетов, слава богу, все хорошо, но был риск повредить само судно, - объяснил ситуацию Василий Грищенко, президент федерации силового экстрима России.

Скорее всего, новая попытка будет сделана уже не в Мурманске, а, например, в Калининграде. В городе-герое "Седов" простоит всего около недели. Жителей города и области на борт не пустят из-за непростой эпидемиологической обстановки.

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