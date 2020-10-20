Искать пропавших пассажиров судна "Юбилейный" в Баренцевом море мешают сильные волны и ветер

Спасатели обследовали береговую линию губы Вайда. Фото: МЧС по Мурманской области

В акватории Баренцева моря, в районе губы Вайда полуострова Рыбачий, продолжаются поиски трех пропавших пассажиров судна "Юбилейный".

Напомним: вечером 17 октября оно налетело на скалистый берег, перевернулось и затонуло. На борту были 10 человек, почти все - пассажиры, которые вышли в море порыбачить. Семеро смогли спастись. 19 октября стало известно, что найдено тело одного из упавших за борт. Еще двоих ищут водолазы и с воздуха вертолетом.

- 19 октября день спасателями ПСП МАКАСЦ проведены работы по обследованию береговой линии. Также применен вертолет Северо-Западного авиационного поисково-спасательного центра для поиска пропавших рыбаков, доставки на место специалистов спасательных подразделений и сотрудников следственных органов. Поисковые работы осложняются сильным ветром с порывами до 16 метров в секунду, высота волн достигает 2,5 метров. Отметим, что родственникам пострадавших специалистами Главного управления МЧС России по Мурманской области оказывается психологическая помощь, - сообщил начальник МЧС региона Алексей Баринов.

Как уточнил руководитель Мурманского следственного отдела на транспорте Северо-Западного следственного управления СК России Артем Кытин, продолжаются следственные действия, так как по факту крушения "Юбилейного" было возбуждено уголовное дело.

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