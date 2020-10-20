Жителя Кандалакши, тушившего сигареты о семилетнюю падчерицу, отправили в колонию

Мужчина семь раз тушил сигарету о падчерицу. Фото: Руслан ВОРОНОЙ, Экспресс газета

Целый день пыток - столько вытерпела семилетняя девочка из Кандалакши, когда осталась дома со своим 29-летним отчимом.

Все случилось в мае прошлого года. Мужчина был в квартире свое сожительницы, пока той не было дома. Кандалакшанин выпивал, а потом решил, что падчерицу можно использовать в качестве пепельницы. Поэтому стал тушить о нее сигареты. Первая, вторая, третья... Девочка кричала от боли, плакала и просила перестать ее мучить, но мужчину все это только развлекало. Как итог - семь затушенных о кожу ребенка бычков.

Ожоги увидела мать ребенка, после о них узнали инспекторы по делам несовершеннолетних. Было возбуждено уголовное дело по статье "Истязание, совершенное в отношении заведомо несовершеннолетнего лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, в материальной зависимости от виновного". Мужчина получил четыре года исправительной колонии общего режима. Но с приговором не согласился.

- Осужденный и его защитник обжаловали приговор, полагая, что в действиях осужденного отсутствует состав преступления, поскольку он указанные в приговоре действия не совершал. К детям никогда насилия не применял. Кроме того, сторона защиты в жалобах привела доводы о суровости назначенного осужденному наказания, - сообщили в прокуратуре Мурманской области.

Апелляция не помогла - приговор остался без изменения.

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