На борту судна в Мурманске обнаружили контрабанду

На борту судна нашли незаконно ввозимые сигареты. Фото: Евгения ГУСЕВА

Приходящие в порт Мурманск суда, особенно, если путь лежал из-за границы, сотрудники таможни проверяют особенно тщательно, ведь нередко моряки пытаются провести незадекларированные товары. Чаще всего это алкоголь и сигареты.

Так вышло и с одним российским судном. На нем во время таможенного досмотра нашли предметы, ввозимые сверх меры. В машинном отделении в труднодоступном месте среди механизмов таможенники обнаружили черный полиэтиленовый пакет и рюкзак. Внутри находились 22 блока сигарет марки «KING». В каюте одного из членов экипажа обнаружено 6,7 литра алкоголя, не предъявленных таможенному контролю.

- Из объяснений мужчин, которым принадлежали обнаруженные товары, следует, что правила и нормы ввоза на территорию России алкоголя и сигарет физическими лицами они знали, - рассказал начальник таможенного поста Морской порт Мурманск Сергей Матеров. - Но они скрыли товары от таможенного контроля, потому что понимали, что количество ввозимых ими сигарет и алкоголя превышало установленные законом ограничения.

Мурманской таможней возбуждено дело об административном правонарушении по части 2 статьи 16.1 КоАП России (сокрытие товаров от таможенного контроля) и по части 2 статьи 16.2 КоАП РФ (недекларирование).

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