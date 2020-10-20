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Михаил Мишустин распорядился выделить для учреждений культуры Мурманской области 125 миллионов рублей

Большая часть средств пойдет на реконструкцию драмтеатра
Мария ПАШЕНКОВАМария ПАШЕНКОВА
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Областная драма получит федеральные деньги на реконструкцию. Фото: драмтеатр

Областная драма получит федеральные деньги на реконструкцию. Фото: драмтеатр

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал постановление о выделении регионам дополнительных средств на учреждения культуры. Мурманская область получит солидную поддержку.

Согласно документу о распределении объемов субсидий на поддержку культуры на 2020 и плановый 2021 и 2022 года, региону выделили в рамках национального проекта 125 миллионов рублей.

- Большая часть средств пойдет на реконструкцию здания Мурманского областного драматического театра. Кроме того, в 2021 году на реконструкцию театра из федерального бюджета будет выделено дополнительно 124 400 000 рублей для завершения работ в следующем году. Также дополнительное финансирование получила Ловозерская библиотека-филиал № 1, которая стала победителем конкурсного отбора. Библиотека получит 5 миллионов рублей на преобразование по модельному стандарту. Открытие библиотеки – 15 декабря, - уточнили в министерстве культуры Мурманской области.

Напомним: ранее губернатор региона Андрей Чибис сообщил, когда областной драмтеатр наконец откроется после затянувшийся реконструкции.

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