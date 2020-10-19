В Мурманске обнаружили труп женщины на фасаде дома между вторым и первым этажами

Тело женщины нашли на фасаде дома. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Вечером воскресенья, 19 октября, в одном из мурманских пабликов в "ВКонтакте" появился пост о происшествии на улице Крупской, но почти сразу он был удален. Повод был веский - запись была проиллюстрирована фотографией трупа, которую бы не одобрил Роскомнадзор.

- Около 21.40 поступил сообщение, что между вторым и первыми этажами многоэтажного дома на фасаде было обнаружено тело женщины, - сообщила "КП" старший помощник руководителя Следственного управления Следственного комитета РФ по Мурманской области Наталия Тростина.

Погибшая была 1969 года рождения. По предварительной информации, северянка добровольно ушла из жизни. Сейчас следователи проводят процессуальную проверку, чтобы исключить возможность насильственной смерти жительницы областного центра. Признаков насилия на теле умершей визуальный осмотр не показал.

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