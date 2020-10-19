Число умерших от коронавируса в Мурманске на 19 октября 2020 года составило 254 человека

По данным на 19 октября 2020 года, в Мурманской области от коронавируса умерли 254 человека. Фото: Артем КИЛЬКИН

На этих выходных в Мурманской области случился стресс-тест: оперштаб сообщил сразу о семи летальных случаях от коронавируса в регионе. К счастью, оказалось, что эти данные были некорректны из-за технического сбоя на специализированном сайте.

По данным за 19 октября, за последние сутки в Мурманской области умерли два человека. Общее число летальных случаев в регионе составило 254 человека с начала пандемии.

Также в регионе 17623 заболевших COVID-19 и 14213 человек выздоровели.

Мурманск продолжает возглавлять коронавирусный рейтинг Заполярья и не намерен уступать пальму первенства никому. В городе-герое уже заболели 9830 человек. 73 новых случая были выявлены за последние сутки. В Белокаменке, некогда главном очаге коронавируса в регионе, снова затишье. На масштабной стройке 2339 заразившихся.

На остальной территории Мурманской области подтверждено 15284 случая новой коронавирусной инфекции. За последние сутки диагноз COVID-19 поставили 171 жителю Заполярья. Новые случаи подтвердили в Североморске (+27, всего 1727), Печенгском районе (+5, всего 697), Мончегорске (+23, всего 703), Апатитах (+17, всего 437), Кировске (+4, всего 247), Кольском районе (+13, всего 586), Ковдорском районе (+9, всего 215).

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