Ситуация с коронавирусом в Мурманской области: северянам старше 65 лет заплатят за самоизоляцию

Северяне старше 65 лет смогут оформить под самоизоляцию больничный. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Всего несколько недель северяне старше 65 лет смогли насладиться свободой. Напомним, их еще в марте отправили на обязательную из-за коронавируса самоизоляцию. И если большинство жителей Мурманской области еще 12 мая смогли вернуться на работу, то указанная категория граждан сидела дома почти до конца сентября.

14 октября самоизоляцию для северян старше 65 лет возобновили. Пока что до 29 числа, но продление не исключается.

- Коронавирус создает особенно большую нагрузку на людей старшего возраста. Поэтому все, кто относится к категории 65+, попали в группу риска. В нашем регионе CoVID-19 распространяется интенсивно. В это время нам важно уберечь старшее поколение, - отметила первый заместитель губернатора Мурманской области Оксана Демченко. Для многих самоизоляция - это серьезный удар по кошелькам. Все-таки кто-то может работать удаленно, а кто-то нет и теряет в деньгах. Таким северянам помогут.

Как сообщил оперштаб при правительстве региона, те, кто не переведен на дистанционную форму работы и не находится в отпуске, имеют право оформить больничный. Сведения о застрахованных лицах для оформления листов временной нетрудоспособности и информацию для начисления и выплаты пособий передает работодатель. Постановление подписано губернатором Мурманской области Андреем Чибисом и опубликовано.

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