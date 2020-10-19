Министр здравоохранения Мурманской области: "17 больных коронавирусом подключены к ИВЛ"

17 больных коронавирусом в Мурманской области подключены к ИВЛ. Фото: Иван МАКЕЕВ

Министр здравоохранения Мурманской области Дмитрий Панычев победил коронавирус и уже приступил к работе. На оперативном совещании в правительстве региона 19 октября он сообщил о текущем положении дел с коронавирусом в Заполярье.

- Коечный фонд на данный момент составляет 961 койка, 613 - с кислородом, 67 подключены к ИВЛ, 10-12% из числа свободны. 91% больных переносят коронавирус в легкой или средней форме, 9% - в тяжелой, в том числе 17 человек подключены к ИВЛ, - уточнил Дмитрий Вячеславович.

На амбулаторном лечении находится 2541 человек, увеличено число патронажных бригад с 10 до 11, а также с 13 до 23 увеличили число бригад скорой медицинской помощи для ковидных больных. В том числе 12 бригад работает в Мурманске.

3100 человек на прошлой неделе получили бесплатные лекарства.

Хорошая новость - в Мурманской области сохраняется высокий процент выздоровевших от коронавируса: 84% по региону, в то время как по России этот показатель примерно 74-76%.

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