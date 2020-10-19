Ситуация с коронавирусом в Мурманской области: антирекорда по летальным случаям не было

Статистика по коронавирусу за 17 октября в Мурманской области была подана с ошибками. Фото: Олег ЗОЛОТО

17 октября оперативный штаб по коронавирусу в Мурманской области сообщил сразу о семи летальных случаях от COVID-19 в регионе за сутки. Это был антирекорд по числу смертей! Но оказалось, что, к счастью, его не было - данные были переданы с ошибкой.

- По данным ситуационного центра, 17 октября произошел технический сбой в программе обработки данных сайта Стопкоронавирус.рф. Ежедневная сводка была опубликована с ошибками по многим регионам, в том числе и по Мурманской области. В данный момент информацию скорректировали. Корректная сводка в части летальных исходов по Мурманской области: на 17 октября - 251 летальный исход, на 18 октября - 252 летальных исхода, - уточнили в оперштабе.

Таким образом, было не семь смертей, а четыре. Антирекорд по летальным случаям за сутки на данный момент равен пяти.

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