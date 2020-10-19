Ушла из жизни экс-депутат Мурманской областной Думы Наталья Лещинская

Наталья Лещинская ушла на 62-м году жизни.

Печальная новость пришла 18 октября из Санкт-Петербурга: ушла из жизни бывший депутат Мурманской областной Думы Наталья Лещинская.

- 17 октября в 4 утра остановилось сердце дорогого мне человека, моей подруги Натальи Владимировны Лещинской. Она была неравнодушным, грамотным депутатом, многим помогала, ее знала вся Мурманская область, и память о ней останется в наших сердцах, - написала подруга Натальи Владимировны Екатерина Писарева.

13 февраля экс-депутату исполнился 61 год.

СПРАВКА "КП"

Наталья Лещинская родилась в Мурманске, окончила Ленинградский санитарно-гигиенический медицинский институт и Северо-Западную академию государственной службы.

В 2004 - 2007 годах была депутатом Совета депутатов муниципального образования г. Мончегорск. В марте 2007 года избрана депутатом Мурманской областной Думы четвертого созыва по Мончегорскому избирательному округу № 6. С декабря 2011 года – депутат Мурманской областной Думы пятого созыва. Председатель комитета по экологии и охране окружающей среды. Член комитетов по бюджету, финансам и налогам, по труду и социальной политике, по охране здоровья.

В региональном парламенте представляла "Справедливую Россию", но потом вышла из партии.

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