Рыбаки разбившегося судна в Баренцевом море несколько часов провели на скале

Трех пропавших ищут спасатели. Фото: Светлана Макарова

Стали известны подробности крушения маломерного судна "Юбилейный". Напомним: катер, который вышел порыбачить в Баренцево море в районе губы Вайда, затонул вечером 17 октября, врезавшись в скалы. На судне находились 10 человек - члены экипажа и пассажиры. Семь из них были спасены, троих еще ищут.

- Спасатели ведут поиски в районе мыса Кекурский. Судно ударилось боком о скалу, спасшиеся рыбаки говорят, что сломался генератор и катер шел в полной темноте. По словам очевидцев, семь человек оказались на скале и провели там около трех часов, пока их не нашли местные работники, - рассказала на личной странице в соцсетях экс-депутат Мурманского горсовета Светлана Макарова.

Для поиска пропавших членов экипажа были привлечены водолазы. Тем временем мурманский следственный комитет на транспорте возбудил уголовное дело по части 3 статьи 263 УК РФ "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации морского и внутреннего водного транспорта".

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