Заход барка "Седов" в порт Мурманск 19 октября 2020 года покажут онлайн

Барк "Седов" уже в Мурманске. Фото: Николай Емцев

Легендарный парусник "Седов" уже в Мурманске! 18 октября он встал на траверзе недалеко от мемориала "Алеша", а ранним утром ошвартуется у морского вокзала.

Увы, в этом году посещение барка ограничено из-за непростой ситуация с коронавирусом, поэтому северяне смогут полюбоваться на белоснежного красавца только издалека.

Торжественные мероприятия для встречи "Седова" запланированы, но пройдут с ограниченным число участников. Впрочем, жители Мурманской области смогут увидеть их онлайн: прямая трансляция будет вестись в официальной группе правительства Мурманской области.

А уже после всех мероприятий 19 октября северяне смогут погулять по площади у морского вокзала, там есть, на что посмотреть: перед зданием были установлены шесть арт-объектов - лодок, разрисованных заполярными художниками.

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