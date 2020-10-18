Школьники Мурманской области могут уйти на досрочные каникулы

Коронавирус может внести свои коррективы в отдых учеников. Фото: Олег УКЛАДОВ

Отдых для заполярных школьников может начаться раньше обычного из-за роста заболеваемости коронавирусом. Как отметил губернатор Мурманской области Андрей Чибис, вероятность введения досрочных каникул не исключается, так как ситуация напряженная.

- Мы делаем все для того, чтобы не закрывать школы. Из-за коронавируса еще ни одно учебное заведение не было закрыто, а это значит, что меры, которые мы принимаем, оправданны. Однако с учетом сложившейся эпидемиологической обстановки не исключаю, что можем ввести досрочные каникулы. Постараемся сделать так, чтобы детям и родителям было комфортно и безопасно, - подчеркнул глава региона.

Напомним: одиннадцатиклассницу с ковидом выявляли в школе Зеленоборского, а гимназия №7 в Мурманске некоторое время работала дистанционно из-за высокой заболеваемости ОРВИ.

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