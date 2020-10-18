Губернатор Мурманской области Андрей Чибис: "Новые ограничения по коронавирусу вполне возможны"

Выводы будут сделаны 19 октября. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Коронавирус в Заполярье с недавнего времени только набирает обороты. За сутки стабильно заболевают опасной инфекцией около 150-170 северян, а общее число зараженных с начала пандемии перевалило за 17 тысяч человек.

В связи с этим, в регионе были введены дополнительные ограничения. Так, все рестораны и кафе теперь работают только до 23 часов, прием в дневные стационары приостановлен, а для пожилых северян возобновили самоизоляцию.

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис на прямой линии с "Россия-24" отметил, что коронавирусные меры вполне могут быть ужесточены.

- Мы ожидали худшего, но ситуация оказалась лучше нашего прогноза. Тем не менее, оснований расслабляться нет. Поэтому какие-либо новые ограничения или досрочные каникулы вполне возможны. В понедельник, 19 октября, будем все риски взвешивать и делать выводы по результатам минувшей недели, - рассказал глава региона.

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