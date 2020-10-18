Свалку в Дровяном начнут ликвидировать в 2021 году

Свалка разрослась до 35 гектаров. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Самая крупная свалка за Полярным кругом скоро покинет Мурманскую область. Напомним: мусорный полигон, который находится в Дровяном, за десятки лет разросся до внушительных размеров - 35 гектаров. А это при том, что он находится в рыбоохранной и водоохранной зоне Кольского залива. Проблема не осталась без внимания властей.

- Свалку в Дровяном начнем рекультивировать в 2021 году. В рамках нацпроекта «Экология» Мурманской области выделят 2 миллиарда рублей на эти цели. Это важная новость для нашего региона, люди ждали решения этой проблемы. Мы неоднократно обсуждали этот вопрос с главой Минприроды Дмитрием Кобылкиным, и он нас поддержал, - отметил губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

К слову, региональное правительство добивается положительного решения по еще одной экологической проблеме. С помощью федерального финансирования планируется очистить Кольский залив от старых судов и металлолома.

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