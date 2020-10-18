Число умерших от коронавируса в Мурманске на 18 октября 2020 года составило 252 человека

Коронавирус одолевает северян. Фото: Иван МАКЕЕВ

Число смертей от коронавируса продолжает расти - 18 октября в Заполярье выявлен еще один летальный исход. По данным оперативного штаба при правительстве Мурманской области, всего от опасной инфекции погибли 252 человека. Подробности о последнем умершем - его пол, возраст, сопутствующие заболевания, пока что не уточняются.

Диагноз COVID-19 с начала пандемии поставили 17452 северянам (+172 за минувшие сутки). Большая часть зараженных приходится на Мурманск (9757, +77 за сутки). На втором месте Белокаменка, где пока что наблюдается затишье (2339). Тройку за замыкает Североморск (1700, +28 за сутки).

К счастью, много и выздоровевших - 14 114 человек одолели злосчастный коронавирус. 3086 пациентов находятся на лечении.

Напомним: министр здравоохранения Мурманской области Дмитрий Панычев вылечился от коронавируса. Министр уже приступил к работе.

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